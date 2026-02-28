La família ROCA SANVICENS agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou
Enriqueta Sanvicens Moles
que morí el dia 25 de febrer de 2026 a l'edat de 93 anys
I manifesta un agraïment especial a tot el personal mèdic, sanitari,
tècnic i auxiliar de la Clínica Geriàtrica Sant Vicenç d'Enclar, per
totes les atencions rebudes durant la seva estada
en aquest centre.
