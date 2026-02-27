La família ROCA SANVICENS comunica la defunció de qui fou

Enriqueta Sanvicens Moles

que morí el dia 25 de febrer de 2026 a l’edat de 93 anys

La família rebrà el dol avui, divendres 27 de febrer, de les 10 a les

13 hores a les Sales de Vetlla de Sant Julià de Lòria

La missa funeral tindrà lloc avui, divendres 27 de febrer, a les

15.30 hores, a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria.

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web

www.pompesfunebresdelesvalls.com

