La família ROCA SANVICENS comunica la defunció de qui fou
Enriqueta Sanvicens Moles
que morí el dia 25 de febrer de 2026 a l’edat de 93 anys
La família rebrà el dol avui, divendres 27 de febrer, de les 10 a les
13 hores a les Sales de Vetlla de Sant Julià de Lòria
La missa funeral tindrà lloc avui, divendres 27 de febrer, a les
15.30 hores, a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com