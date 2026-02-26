La família GUERRERO MORERA agreix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de
Josep Guerrero Ubach
que morí el dia 24 de febrer de 2026 a l’edat de 82 anys
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI, administratius, i en especial a tots els professionals que formen part
de l’equip de la segona planta i l’UCI de l’hospital Nostra Senyora de
Meritxell, així com al Centre de Salut de la Sardana, per les atencions
rebudes durant la seva estada en aquests centres
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com