La família SABÍ CODINA agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Eva Codina Trastoy
que morí el dia 21 de febrer de 2026 a l’edat de 50 anys
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI,
administratius, i en general als professionals que formen part de
l’equip de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en especial als
excel·lents professionals de l’àrea d’oncologia i pal·liatius, per les
atencions rebudes durant la seva estada
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través