Eva Codina Trastoy

Des de tot l’equip d’IN.GROUP i CRUISE SMARTER EU, profundament commoguts, expressem el nostre més sincer condol per la pèrdua de la nostra estimada companya, Eva Codina Trastoy. Des del departament d’Operacions, d’antifrau i compliment legal, que defensava amb valentia, honor i una recerca constant de la veritat i la legalitat, l’Eva va ser un exemple d’integritat i compromís.

Companys de Puerto Rico, Japó, els Estats Units i Espanya compartim avui el mateix dolor.

La seva empremta romandrà per sempre en tots nosaltres.

Descansa en pau, Eva.

Amb afecte i respecte,

Els teus companys i família d’IN.GROUP i CRUISE SMARTER EU

