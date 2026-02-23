Eva Codina Trastoy
Des de tot l’equip d’IN.GROUP i CRUISE SMARTER EU, profundament commoguts, expressem el nostre més sincer condol per la pèrdua de la nostra estimada companya, Eva Codina Trastoy. Des del departament d’Operacions, d’antifrau i compliment legal, que defensava amb valentia, honor i una recerca constant de la veritat i la legalitat, l’Eva va ser un exemple d’integritat i compromís.
Companys de Puerto Rico, Japó, els Estats Units i Espanya compartim avui el mateix dolor.
La seva empremta romandrà per sempre en tots nosaltres.
Descansa en pau, Eva.
Amb afecte i respecte,
Els teus companys i família d’IN.GROUP i CRUISE SMARTER EU