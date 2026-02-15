La família ROSSELL FORNONS agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou
Antoni Rossell Vidal
(de Cal Tonet de Canillo)
vidu de Palmira Fornons Escur
que morí el dia 12 de febrer de 2026 a l'edat de 97 anys.
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI,
administratiu, i en general als excel·lents professionals que
formen l’equip de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i la
residència Clara Rabassa, per les atencions rebudes durant la
seva estada en aquests centres.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com