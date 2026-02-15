La família ROSSELL FORNONS comunica la defunció de qui fou
Antoni Rossell Vidal
(de Cal Tonet de Canillo)
Vidu de Palmira Fornons Escur
que morí el dia 12 de febrer de 2026 a l'edat de 97 anys
La família rebrà el dol avui, dissabte 14 de febrer, de les 10 a les
13 h al Tanatori de Mereig de Canillo
La missa funeral tindrà lloc avui, dissabte 14 de febrer, a les 16 h
a la l’església de Sant Cerni de Canillo.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com