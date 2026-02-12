La família GARCIA ALONSO agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou
Magí Garcia Capdevila
vidu de Mari Alonso Vime
que morí el dia 9 de febrer de 2026 a l’edat de 90 anys
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, sanitari, tècnic
i auxiliar de la residència DOMUS VI SALITA i de l’Hospital
Nostra Senyora de Meritxell, per totes les atencions rebudes
durant la seva estada en aquests centres
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com