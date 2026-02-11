La família GARCIA ALONSO comunica la defunció de qui fou
Magí Garcia Capdevila
vidu de Mari Alonso Vime
que morí el dia 9 de febrer de 2026 a l’edat de 90 anys
La família rebrà el dol avui, dimecres 11 de febrer, de les 10 a les 13 h, a la sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany
La missa funeral se celebrarà avui, dimecres 11 de febrer, a les 15.30 h, a l’església parroquial de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com