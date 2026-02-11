La família MAZÓN VELASCO agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou
José Antonio Mazón Marín
que morí el dia 9 de febrer de 2026 a l’edat de 85 anys
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI,
administratius, i en general als excel·lents professionals que
formen l’equip de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per les
atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com