La família MAZÓN VELASCO agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou

José Antonio Mazón Marín

que morí el dia 9 de febrer de 2026 a l’edat de 85 anys

I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI,
administratius, i en general als excel·lents professionals que
formen l’equip de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per les
atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre

