La família JIMÉNEZ NAUDI comunica la defunció de qui fou
Rosa Naudi Ambatlle
(la Rosita de cal Joanet d’Ordino)
vídua de Joaquim Jiménez Machinandiarena
que morí el dia 4 de febrer de 2026 a l’edat de 96 anys
La família rebrà el dol avui, dijous 5 de febrer, de les 16 a les 20 h
a la sala 1 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany
La missa funeral tindrà lloc demà, divendres 6 de febrer, a les 11 h
a la capella de l’Hospital d’Escaldes-Engordany
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a travé