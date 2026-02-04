La família ROSAS MARTISELLA agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou
Pere Rosas Codina
vídu de Berta Martisella Capdevila
(de cal Sigarró d’Encamp)
que morí cristianament el dia 1 de febrer de 2026 a l'edat de 86 anys
I manifesta un agraïment especial al centre de dia de Canillo “Com a
casa” i a tot el personal mèdic, sanitari, tècnic i auxiliar de la Clínica
Geriàtrica Sant Vicenç d'Enclar per totes les atencions rebudes durant la
seva estada en aquests centres
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com