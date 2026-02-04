La família FONT FÀBREGA comunica la defunció de qui fou
Ferran Font Altimir
que morí el dia 3 de febrer de 2026 a l’edat de 91 anys
La família rebrà el dol avui, dimecres 4 de febrer, de les 16 a les 20 h a
la sala 1 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany
La missa funeral tindrà lloc dema, dijous 5 de febrer, a les 10.30 h a
l’església parroquial de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com