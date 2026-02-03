La família ROSAS MARTISELLA comunica la defunció de

Pere Rosas Codina

vídu de Berta Martisella Capdevila
(de cal Sigarró d’Encamp)

que morí cristianament el dia 1 de febrer de 2026 a l'edat de 86 anys.

La família rebrà el dol avui, dimarts 3 de febrer, de 9.30 h a 15 h al

Tanatori d’Encamp. La missa funeral se celebrarà avui a les 15.30 h

a l’església parroquial de Santa Eulàlia d’Encamp.

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web

www.pompesfunebresdelesvalls.com

