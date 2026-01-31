La família CABANILLAS CASTELLET comunica la defunció de qui fou

Antonio Cabanillas Morales

que ens deixà el 30 de gener del 2026 als 93 anys a Escaldes-Engordany

La família rebrà el dol avui, 31 de gener, al Tanatori

d’Escaldes-Engordany de les 16 a les 20 hores.

La missa tindrà lloc demà, 1 de febrer, a les 13 h a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Posteriorment serà incinerat a les 16 h.

Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la nostra pàgina web:

www.pompesfunebresand.com

