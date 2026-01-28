La família SERVAT TURNÉ agraeix totes les mostres de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Antonia Turnè Grau

Vidua de Juan Servat Servat
​que morí el dia 25 degener de 2026 als 94 anys

I manifesta un agraïment a tot l'equip mèdic, administratiu, infermers, TCAI i en general, que formen part de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i en especial als excel·lents professionals de l'àrea de pal·liatius, per les seves atencions rebudes durant la seva estada.

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

