La família SERVAT TURNÉ agraeix totes les mostres de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Antonia Turnè Grau
Vidua de Juan Servat Servat
que morí el dia 25 degener de 2026 als 94 anys
I manifesta un agraïment a tot l'equip mèdic, administratiu, infermers, TCAI i en general, que formen part de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i en especial als excel·lents professionals de l'àrea de pal·liatius, per les seves atencions rebudes durant la seva estada.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com