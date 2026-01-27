La família SOPENA FORTUNY agraeix l’assistència a la missa
funeral, així com totes les mostres de condol rebudes,
per la tan sentida pèrdua de

Rosa Fortuny Mill

vídua de Ricard Sopena Bardella

que ens deixà el 25 de gener del 2026 als 100 anys a Andorra la Vella

Expressant el seu agraïment ben especial al personal mèdic, l’equip
d’infermeria, sanitaris, tècnics, auxiliars i en general a tots els
professionals de la Residència Clara Rabassa, pel bon tracte rebut
durant la seva permanència al centre

Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a: condolences@funerarianoucami.com

tracking