La família SOPENA FORTUNY agraeix l’assistència a la missa
funeral, així com totes les mostres de condol rebudes,
per la tan sentida pèrdua de
Rosa Fortuny Mill
vídua de Ricard Sopena Bardella
que ens deixà el 25 de gener del 2026 als 100 anys a Andorra la Vella
Expressant el seu agraïment ben especial al personal mèdic, l’equip
d’infermeria, sanitaris, tècnics, auxiliars i en general a tots els
professionals de la Residència Clara Rabassa, pel bon tracte rebut
durant la seva permanència al centre
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a: condolences@funerarianoucami.com