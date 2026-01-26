La família SOPENA FORTUNY, comunica la defunció de
Rosa Fortuny Mill
Vídua de Ricard Sopena Bardella
Que ens deixà el 25 de gener del 2026 als 100 anys a Andorra la Vella, i
us convida a la missa funeral que tindrà lloc, avui 26 de gener del 2026 a
les 4 de la tarda a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.
Rebran el dol aquest matí de les 10.00 a les 13.00 hores a la sala 3
(Planta primera) de les vetlles del Comú d’Escaldes-Engordany.
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a condolences@funerarianoucami.com