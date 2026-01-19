La família agreix totes les mostres de condol rebudes per la
tan sentida pèrdua de qui fou
Oriol Navarro Temprado
que morí el dia 14 de gener de 2026 a l’edat de 32 anys
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI
administratiu, en general als excel·lents professionals de l’hospital
Nostra Senyora de Meritxell, així com a l’UCI, per les atencions
rebudes durant la seva estada en aquest centre.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com