La família agreix totes les mostres de condol rebudes per la
tan sentida pèrdua de qui fou

Oriol Navarro Temprado

que morí el dia 14 de gener de 2026 a l’edat de 32 anys

I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI

administratiu, en general als excel·lents professionals de l’hospital

Nostra Senyora de Meritxell, així com a l’UCI, per les atencions

rebudes durant la seva estada en aquest centre.

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web

www.pompesfunebresdelesvalls.com

