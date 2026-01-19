La família SORIANO FÁBREGAS comunica la defunció de
Mercè Fábregas Valero
Que ens deixà el 18 de gener del 2026 als 80 anys a Escaldes-Engordany i
us convida a la missa funeral, que tindrà lloc avui, 19 de gener del 2026, a
les 4 de la tarda a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany
Rebran el dol aquest matí de les 10.00 a les 13.00 hores a la sala 1 (planta baixa) de les vetlles del Comú d’Escaldes-Engordany
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a: condolences@funerarianoucami.com