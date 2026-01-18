Joan Quera Font
Ha sigut un gran marit, pare, avi; un gran home. Lluitador com ningú, exemple de
persona i guia per a tots nosaltres. Ens ha deixat a Barcelona, el dia 16 de gener
de 2026, a l’edat de 69 anys. La seva esposa, Laura; les seves filles, Clàudia i
Carla; nets; germans i tota la família, ho fan saber als amics i coneguts. La vetlla
tindrà lloc avui, dia 18, a partir de les 12.30 hores al Tanatori de Sant Gervasi. La
cerimònia se celebrarà demà, dia 19, a les 11 hores al mateix tanatori.