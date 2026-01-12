Cecilia Riera Tarradellas
1919-1976
Eren els anys 50 i el prêt-à-porter encara no havia arribat a Andorra.
Les senyores compraven peces de roba a l'Olímpia o a Cal Broto i venien
a casa per tal que la mare els hi confeccionés els vestits, i ella treballava
sovint nits senceres perquè els poguessin lluir als batejos, bodes o
celebracions.
Del taller de casa van sortir les modistes que durant temps varen mantenir el repte de l'elegància per les dones del país.
La mare va morir als 56 anys el 8 de gener del 1976, avui fa 50 anys.
És una pàgina modesta però entranyable de la història d'Andorra, d'un temps passat, d'un temps teliç, d'un temps que ja no tornarà mai més.
Mais où sont les neiges d'antan?
(Ballade des dames du temps jadis)
Antoni Zorzano Riera