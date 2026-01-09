La família PORTA BORONAT agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou:
Consuelo Boronat Goma
Vídua de Javier Porta Rossell
Que morí el dia 6 de gener de 2026 a l'edat de 92 anys.
I manifesten un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI,
administratiu i en general, als excel·lents professionals que
formen l’equip de l’àrea d’envelliment i salut de l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell, per les atencions rebudes durant l’estada en
aquest centre.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com