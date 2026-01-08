La família PORTA BORONAT comunica la defunció de qui fou:
Consuelo Boronat Goma
Vídua de Javier Porta Rossell
Que morí el dia 6 de gener de 2026 a l'edat de 92 anys.
La família rebrà el dol avui dijous, 8 de gener, de les 10 h a les
13 h, a les Sales de Vetlla de Sant Julià de Lòria.
La missa funeral tindrà lloc avui dijous, 8 de gener, a les 16 h, a
l’església Sant Romà de Civís.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com