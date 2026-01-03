La família MARRAKCHI ER RASY agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Sandra Marrakchi Mohamed
Que morí el 28 de desembre de 2025.
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, TCAI, administratius,
als excel·lents professionals que formen part de tot l’equip de
l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i en especial a la residència
ALBO per totes les atencions rebudes durant la seva estada en
aquests centres.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com