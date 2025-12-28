La família MARTÍNEZ DEL CAMPO- ARANA
comunica la defunció de qui fou
Marta Arana Pelegrí
Que morí el 26 de desembre de 2025 a l’edat de 84 anys.
La família rebrà el dol avui 28 de desembre, de les 10h a les 12h, a la
Sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany
La missa funeral tindrà lloc avui 28 de desembre, a les 16h,
a la Capella de l’Hospital Ntra. Sra. de Meritxell
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com