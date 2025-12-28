La família PHAE CHEVRON agraeix totes les mostres de con
Hélène Marie Chevron
Vídua de Jean PHAE
Que morí el dia 23 de desembre de 2025 a l’edat de 92 anys
I manifesta un especial agraïment als excel·lents professionals que
formem l’equip de la residència DOMUS VI SALITA i de l’Hospital de
Nostra Senyora de Meritxell, per les atencions rebudes durant la seva
estada en aquests centres.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com