EN MEMÒRIA DE
Antoni Ruiz Buyolo
Que morí el dia 24 de desembre de 2025 a l’edat de 57 anys
Manifestem un especial agraïment per totes les mostres
de condol rebudes, i en especial a tot el personal mèdic,
infermers, TCAI, administratiu i, en general, a tots els excel·lents
professionals que formen l’equip de l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell, per les atencions, la professionalitat i el tracte rebut
durant la seva estada en aquest centre.
