La família FERNÁNDEZ GÓMEZ agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou
Victoria Gómez García
que morí el dia 12 de desembre del 2025 a l'edat de 83 anys
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI, administratius, i en general als excel·lents professionals que formen
l’equip de l’àrea d’envelliment i salut de l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell, i en especial a l’Estel i la Joana, per les atencions rebudes
durant la seva estada en aquest centre.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com