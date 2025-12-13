La família FONT PUY comunica la defunció de qui fou
Pere Font Moles
de Ca l’Areny
vidu de Maria Puy Fité
que morí el dia 12 de desembre de 2025 a l’edat de 99 anys
La família rebrà el dol avui, dissabte 13 de desembre, de les 10 a
les 13 h i de les 16 a les 20 h, al Tanatori Nacional d’Encamp
La missa funeral tindrà lloc demà, diumenge 14 de desembre, a les 12 h, a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com