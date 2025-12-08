La família GARCIA MONTERO comunica la defunció de qui fou
Alfonso Garcia Teruel
Que morí el 7 de desembre de 2025 a l’edat de 67 anys.
La família rebrà el dol avui 8 de desembre, de les 16 h a les 20 h,
a la Sala 1 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany.
La missa funeral tindrà lloc demà dimarts 9 de desembre, a les 11 h,
a l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella.
Si ho desitgeu, podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com