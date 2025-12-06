La família RODRIGALVAREZ COMELLA comunica la defunció de qui fou
Pedro Rodrigalvarez Nares
Que morí el 5 de desembre de 2025 a l’edat de 81 anys.
La família rebrà el dol demà 7 desembre, de les 10 a les 12 h, a la
sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany.
La missa funeral tindrà lloc demà, 7 de desembre, a les 15 h,
a l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com