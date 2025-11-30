La família LAMOUROUX ÁLVAREZ agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de qui fou
Fina Álvarez Antolín
que morí el dia 28 de novembre del 2025 a l’edat de 81 anys
I manifesten un agraïment a tot el personal mèdic, infermers, TCAI,
administratius i, en general, als excel·lents professionals que formen
l’equip de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i en especial a l’equip
que forma l’àrea de medicina interna, per les atencions rebudes durant
la seva estada en aquest centre
