La família MARQUÉS BORDOLL comunica la defunció de qui fou
Jordi Dominique Marqués
(pare del Doctor MARQUÉS)
que morí el 24 de novembre de 2025 a l’edat de 94 anys
La família rebrà el dol avui, 26 de novembre, de les 10 a les 13 h, a la sala de vetlla de la germandat de Sant Sebastià de Sant Julià de Lòria
La missa funeral tindrà lloc avui, 26 de novembre, a les 16 h,
a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
