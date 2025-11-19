La família MORA MARTÍNEZ comunica la defunció de qui fou
Francesca Martínez Marín (Paquita del Forn)
Vidua de Pere Mora Castellà
que morí el 18 de novembre de 2025 a l'edat de 93 anys.
La família rebrà el dol avui, 19 de novembre, de les 9 a les 13 h, a la sala 3 de les Sales de Vetlla d'Escaldes-Engordany.
La missa funeral tindrà lloc avui, 19 de novembre, a les 16 h, a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com