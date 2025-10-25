La família GUIU SANVICENS comunica la defunció de qui fou

Josep Maria Guiu Grau

soci fundador de Pneumàtics SAM-2

que morí el 24 d’octubre de 2025 a l’edat de 88 anys.

La família rebrà el dol avui, dissabte 25 d’octubre, de les 16 a les

20 h al Tanatori de Sant Esteve de la Seu d’Urgell

La missa funeral tindrà lloc demà, diumenge 26 d’octubre, a les

10 h, a la Catedral Basílica de la Seu d’Urgell.

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la

pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

