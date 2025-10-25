La família GUIU SANVICENS comunica la defunció de qui fou
Josep Maria Guiu Grau
soci fundador de Pneumàtics SAM-2
que morí el 24 d’octubre de 2025 a l’edat de 88 anys.
La família rebrà el dol avui, dissabte 25 d’octubre, de les 16 a les
20 h al Tanatori de Sant Esteve de la Seu d’Urgell
La missa funeral tindrà lloc demà, diumenge 26 d’octubre, a les
10 h, a la Catedral Basílica de la Seu d’Urgell.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la
pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com