La família FARRÉ - OLIVA comunica la defunció de

Lola Oliva Ventosa

que morí el dia 23 d’octubre del 2025 a l'edat de 95 anys

La família rebrà el dol avui, divendres 24 d’octubre, de les 10 a les

13 h a la sala 1 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany.

La missa funeral tindrà lloc avui, divendres 24 d’octubre, a les

16 h a la l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany.

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la

pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

