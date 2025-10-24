La família FARRÉ - OLIVA comunica la defunció de
Lola Oliva Ventosa
que morí el dia 23 d’octubre del 2025 a l'edat de 95 anys
La família rebrà el dol avui, divendres 24 d’octubre, de les 10 a les
13 h a la sala 1 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany.
La missa funeral tindrà lloc avui, divendres 24 d’octubre, a les
16 h a la l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la
pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com