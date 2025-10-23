La família NÚÑEZ ROMERO comunica la defunció de qui fou
Pepita Romero Navarro
que morí el dia 21 d’octubre de 2025 als 69 anys
La família rebrà el dol avui, 23 d’octubre, de les 16 a les 19 h, a la
sala de vetlla de la Germandat de Sant Sebastià de Sant Julià de Lòria.
La missa funeral se celebrarà demà, divendres 24 d’octubre, a les
10 h a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la
pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com