La família PUNZANO ESCUDERO comunica la defunció de qui fou
Andrea Punzano Escudero
L’Andrea de l’Hotel Reata
Que morí el 19 d’octubre de 2025 a l’edat de 85 anys.
La missa funeral tindrà lloc avui dilluns, 20 d’octubre, a les 16 h, a
l’església de Sant Esteve, d’Andorra la Vella.
La família rebrà el dol avui de 10 a 13 h a la Sala 3 de les Sales de
Vetlla d’Escaldes-Engordany
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com