La família COMELLAS AYERBE agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de

Maria Teresa Ayerbe Baron

vídua de Nicolau Comellas Cambra

que morí el dia 16 d’octubre del 2025 a l'edat de 89 anys

I manifesta un especial agraïment a la Doctora FÍGOLS i al Doctor
Esteve, a tot el personal mèdic, TCAI, administratiu, i en general
als excel·lents professionals que formen l’equip del Servei
d’Envelliment i Salut, per les atencions rebudes durant la seva
estada en aquest centre

