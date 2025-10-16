La família MAGALLON FONT comunica la defunció de qui fou

Bonaventura Magallon Palacín

que morí el 15 d’octubre de 2025 a l’edat de 91 anys

La missa funeral tindrà lloc demà, divendres 17 d’octubre, a les 11 h a
l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany

La família rebrà el dol avui, dijous, de 10 a 13 h i de les 16 a les 19 h
a la sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

