La família VIEIRA MÁRQUEZ agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Pau Vieira Fernandes
‘Pau de Barroca’
que morí el dia 5 d’octubre del 2025 a l'edat de 54 anys.
I manifesta un agraïment especial a tot el personal mèdic, infermeres, TCAI, administratius, als excel·lents professionals que
formen part de l’àrea de pal·liatius i en general a tot l’hospital
Nostra Senyora de Meritxell per les atencions rebudes durant la
seva estada en aquest centre.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com