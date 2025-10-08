La família VIEIRA MÁRQUEZ agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Pau Vieira Fernandes

‘Pau de Barroca’

que morí el dia 5 d’octubre del 2025 a l'edat de 54 anys. 

I manifesta un agraïment especial a tot el personal mèdic, infermeres, TCAI, administratius, als excel·lents professionals que

formen part de l’àrea de pal·liatius i en general a tot l’hospital

Nostra Senyora de Meritxell per les atencions rebudes durant la

seva estada en aquest centre.

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web

www.pompesfunebresdelesvalls.com

