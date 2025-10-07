La família Tomé Gilabert comunica la defunció de
Josep Tomé Albendin
que morí el 5 d’octubre del 2025 als 56 anys a Sant Julià de Lòria, i us convida a la missa funeral que tindrà lloc avui, 7 d’octubre del 2025, a les 15.30 h de la tarda a l’església parroquial de Sant Julià i Sant Germà.
La família rebrà el dol avui de les 10.00 a les 15.00 hores a la Sala de Vetlles de la Germandat de Sant Sebastià de Sant Julià de Lòria
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a condolencies@funerarianoucami.com