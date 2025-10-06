La família VIEIRA MÁRQUEZ comunica la defunció de
Pau Vieira Fernandes
‘Pau de Barroca’
que morí el dia 5 d’octubre del 2025 a l’edat de 54 anys.
La família rebrà el dol avui, dilluns 6 d’octubre, de 16 a 20 hores a la sala 1 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany. La missa funeral se celebrarà dimarts, 7 d’octubre, a les 10 hores a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com