La família VIEIRA MÁRQUEZ comunica la defunció de

Pau Vieira Fernandes

‘Pau de Barroca’

que morí el dia 5 d’octubre del 2025 a l’edat de 54 anys. 

La família rebrà el dol avui, dilluns 6 d’octubre, de 16 a 20 hores a la sala 1 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany. La missa funeral se celebrarà dimarts, 7 d’octubre, a les 10 hores a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. 

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

