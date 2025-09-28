La família CORTES TORRES comunica la defunció de qui fou
Dolores Torres Torres
Que ens deixà el 27 de setembre del 2025 als 92 anys
a Escaldes-Engordany.
La família rebrà el dol avui, dia 28 de setembre, al Tanatori d’Escaldes Engordany, de les 16 a les 20 hores, i demà 29, de les 10 a les 13 hores. La missa funeral tindrà lloc demà, dia 29, a les 15.30 hores a l’església de Sant Pere Martí, Escaldes.
Podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la nostra pàgina web;
