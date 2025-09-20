La família DUAT RODRÍGUEZ agraeix totes les mostres de condol
i suport rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Anna Rodríguez Casado
que morí el dia 17 de setembre de 2025 a l’edat de 80 anys
I manifesta un agraïment a tot el personal mèdic, sanitari i en general
a tot l’equip de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i en especial a
l’equip de l’UCI, per les atencions rebudes durant la seva estada
