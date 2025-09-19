La família ETCHEMENDIGARAY ROBERT comunica la defunció de
Serge Etchemendigaray Miquel
vidu de Danielle Robert
que morí el 18 de setembre del 2025 als 84 anys a Sant Julià de Lòria
i us convida a la missa funeral que tindrà lloc demà, dissabte 20 de
setembre del 2025, a les 10 del matí a l’església parroquial de Sant
Julià i Sant Germà de Sant Julià de Lòria. La família rebrà el dol avui de
les 10.00 hores a les 13.00 hores i de les 16.00 hores a 20.00 hores
a la sala 4 de les vetlles del Comú d’Escaldes-Engordany
podeu fer arribar les vostres mostres de condol a condolencies@funerarianoucami.com