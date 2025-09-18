La família DUAT RODRÍGUEZ comunica la defunció de qui fou

Anna Rodríguez Casado

que morí el dia 17 de setembre de 2025 a l’edat de 80 anys

La família rebrà el dol avui, dijous 18 de setembre, de les 15 a les 20

h a la sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany

La missa funeral tindrà lloc demà, divendres 19 de setembre, a les 11 h 

a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través

de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

