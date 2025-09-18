La família DUAT RODRÍGUEZ comunica la defunció de qui fou
Anna Rodríguez Casado
que morí el dia 17 de setembre de 2025 a l’edat de 80 anys
La família rebrà el dol avui, dijous 18 de setembre, de les 15 a les 20
h a la sala 3 de les Sales de Vetlla d’Escaldes-Engordany
La missa funeral tindrà lloc demà, divendres 19 de setembre, a les 11 h
a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com