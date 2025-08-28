La família CUÑAT CINCA agraeix totes les mostres de condol i suport
rebuts per la tan sentida pèrdua de qui fou:
Maria Cinca Baró
Vídua de Josep Cuñat Baró
Que morí el dia 25 d’agost de 2025 a l’edat de 98 anys.
La família vol manifestar un agraïment a tot el personal mèdic, auxiliar i
administratiu, que formen part de l’equip del Centre Sociosanitari El Cedre,
per les atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com