La família CUÑAT CINCA agraeix totes les mostres de condol i suport
rebuts per la tan sentida pèrdua de qui fou:

Maria Cinca Baró

Vídua de Josep Cuñat Baró

Que morí el dia 25 d’agost de 2025 a l’edat de 98 anys.

La família vol manifestar un agraïment a tot el personal mèdic, auxiliar i
administratiu, que formen part de l’equip del Centre Sociosanitari El Cedre,
per les atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre.

​Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
de la pàgina web www.pompesfunebresdelesvalls.com

tracking