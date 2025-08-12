Amb profund dolor, la direcció i tot l’equip de FORNESA, TED i naGRUP comuniquem la trista notícia del traspàs de
Mercè Faugerat i Grifé
mare del nostre estimat company i amic GERARD SANTOS I FAUGERAT
Volem expressar-li, així com a tota la seva família, el nostre més sentit condol i tot el nostre afecte en aquests moments tan difícils.
Descansi en pau.
La vetlla tindrà lloc avui, dimarts 12 d’agost, al Tanatori Les Magnòlies de la Seu d’Urgell des de les 10.30 hores fins a les 13.00 hores.
La missa-funeral se celebrarà a la tarda, a les 17.00 hores, a la Catedral.